2018-10-12T13:02:02+03:00
Общество

В Набережных Челнах в этом году пообещали не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте

К обсуждению этого вопроса вернуться лишь в 2019-ом
Алина ГАБДУЛИНА
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А пока будут готовиться соответствующие документы и экономическое обоснованиеА пока будут готовиться соответствующие документы и экономическое обоснованиеФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям Набережных Челнов пока рано переживать по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики города пообещали, что не станут поднимать стоимость билетов в этом году.

Однако вопрос не закрыт - к обсуждению тарифов они вернуться в 2019 году. А пока будут готовиться соответствующие документы и экономическое обоснование.

Напомним, накануне, 11 октября, перевозчики из Казани высказались за повышение цен на проезд в общественном транспорте до 33 рублей.

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