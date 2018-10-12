2018-10-12T12:04:18+03:00
Звезды

Тимур Бекмамбетов снимет в Казани русских «Трансофрмеров»

Съемки начнутся уже 13 октября
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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Возле Центра семьи «Казан» 13 октября стартуют съемки фильма режиссера Тимура Бекмамбетова. Первый в мире интерактивный фильм про автобои зрители увидят уже в конце ноября в день релиза платформы Interactive Platform.

В фильме зрители сами смогут влиять на судьбу героев, как в видеоигре. Съемочная группа между собой называет будущую работу известного режиссера российской версией «Трансформеров».

На главную роль в фильме приглашали Дмитрия Нагиева и Ивана Охлобыстина, но из-за плотного графика актеров им не удастся поучаствовать в съемках. Главную роль водителя-экстремала, жаждущего справедливости в фильме сыграет актер «Папиных дочек» Филипп Горштейн.

Сьемки картины также пройдут в гараже ретроавтомобилей на Горьковском шоссе, на аэродроме «Караишево» в Лаишевском районе.

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