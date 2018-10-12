В Казани иномарка вылетела на остановку и сбила школьницу
Накануне около 10.00 в столице Татарстана на перекрестке улиц Мира и Центральная женщина-водитель на автомобиле «Ford», по предварительным данным, не смогла справится с управлением и вылетела на остановку. На которой общественный транспорт в этот момент ожидала 15-летняя школьница.
Иномарка сбила девочку и после этого врезалась в ближайший металлический гараж.
В итоге школьница отделалась ушибом колена, а женщину-водителя с места ДТП увезли в больницу с компрессионным переломом одного из позвонков.
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