В Казани иномарка вылетела на остановку и сбила школьницу

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-12T10:47:41+03:00

При этом больше всего пострадала именно женщина водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После наезда машина врезалась в металлический гараж

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Накануне около 10.00 в столице Татарстана на перекрестке улиц Мира и Центральная женщина-водитель на автомобиле «Ford», по предварительным данным, не смогла справится с управлением и вылетела на остановку. На которой общественный транспорт в этот момент ожидала 15-летняя школьница.

Иномарка сбила девочку и после этого врезалась в ближайший металлический гараж.

В итоге школьница отделалась ушибом колена, а женщину-водителя с места ДТП увезли в больницу с компрессионным переломом одного из позвонков.

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