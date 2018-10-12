2018-10-12T15:18:19+03:00
Общество

Президент Татарстана в Казани планирует торжественно открыть скульптура "Тайказан"

Она представляет из себя казан и расположилась на пересечении улиц Назарбаева и Качалова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: photosight.ruФото: photosight.ru
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12 октября, в Казани официально откроют скульптуру "Тайказан". В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Казан из бронзы разместили в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова. Он станет символом гостеприимства и плодородия.

Известно, что высота скульптуры составляет 1,7 метров, ее диаметр - 2,5 метра. Еще 2,5 метра - это высота постамента. На табличке, которая украшает "Тайказан" надпись на казахском гласит: "Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области". Каждый вечер казан будет подсвечиваться.

Еще один такой "Тайказан" был отлит в 1399 году и по сей день украшает одну из улиц казахстанского города Туркестан.

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