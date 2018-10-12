Казанский аэропорт предлагают назвать в честь Ленина и Минниханова, а "Бегишево" - в честь Брежнева и Шаймиева
Как известно, некоторым российским аэропортам решили присвоить имена выдающихся деятелей страны. В список 45-и объектов попали и два аэровокзала Татарстана - "Казань" и "Бегишево".
Пока сказать точно, в честь кого именно назовут объекты - нельзя. Впрочем, жители Татарстана активно участвуют в обсуждении. Так, например, аэропорт столицы республики предлагают назвать в честь Ленина, Шаляпина, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Рудольфа Нуриева и Александра Бутлерова.
Находятся люди, которые предлагают назвать казанский аэропорт в честь Ивана Грозного или Чингисхана. Также в процессе обсуждения несколько раз всплывала фамилия действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Бегишево" также предлагают назвать в честь Габдуллы Тукая или Мусы Джалиля. Также в числе самых популярных вариантов значатся Леонид Брежнев, как никак, Набережны Челны ранее назывались в честь этого Генсека КПСС, а также первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.