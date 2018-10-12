Казанский аэропорт предлагают назвать в честь Ленина и Минниханова, а "Бегишево" - в честь Брежнева и Шаймиева

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-12T14:15:34+03:00

Один из самых популярных вариантов для воздушных ворот Казани - аэропорт имени Ленина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарстана активно участвуют в обсуждении того, чьим же именем лучше всего назвать местные воздушные гавани

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Как известно, некоторым российским аэропортам решили присвоить имена выдающихся деятелей страны. В список 45-и объектов попали и два аэровокзала Татарстана - "Казань" и "Бегишево".

Пока сказать точно, в честь кого именно назовут объекты - нельзя. Впрочем, жители Татарстана активно участвуют в обсуждении. Так, например, аэропорт столицы республики предлагают назвать в честь Ленина, Шаляпина, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Рудольфа Нуриева и Александра Бутлерова.

Находятся люди, которые предлагают назвать казанский аэропорт в честь Ивана Грозного или Чингисхана. Также в процессе обсуждения несколько раз всплывала фамилия действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Бегишево" также предлагают назвать в честь Габдуллы Тукая или Мусы Джалиля. Также в числе самых популярных вариантов значатся Леонид Брежнев, как никак, Набережны Челны ранее назывались в честь этого Генсека КПСС, а также первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.