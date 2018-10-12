В выходные жителей ряда домов Вахитовского района Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-12T17:26:50+03:00

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В связи с запланированным ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования и технического обслуживания на сетях в эти выходные в Вахитовском районе будут отключать свет.

Так, в субботу, 13 октября, с 8.00 до 13.00 его не будет по адресам: улица Московская, 1, улица Саид-Галеева, 1, улица Ташаяк, 6.

А с 14.00 до 16.00 электричество отключат в доме №36, что по улице Федосеевская, в это же время без электричества останется наружное освещение парка на улице Федосеевская.

В воскресенье, 14 октября, с 8.00 до 13.00 отключения света повторится по тем же адресам. В том числе, с 14.00 до 18.00 без электричества оставят тот же дом №36 по улице Федосеевская и наружное освещение местного парка.

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