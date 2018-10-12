2018-10-12T10:24:32+03:00
Общество

В Татарстане обнаружили необорудованную свалку металлолома и автомобильных шин

По данному факту идет расследование
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В Альметьевске на территории местного пункта приема металлолома экологи обнаружили свалку черного лома и автомобильных шин. Этими отходами захламлена площадь в 2 250 квадратных метров.

Организация размещало мусор в отсутствии навеса и сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями по периметру, то есть на открытой площадке.

- С целью оценки вреда, причиненного почвам, специалистами были отобраны пробы. Ведется административное расследование по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», - сообщают в Минэкологии Татарстана.

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