В Казани остановку "Комбинат "Здоровье" перенесут с 13 октября

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-12T10:02:18+03:00

Нововведения вводятся для троллейбуса №2 и автобуса №29. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Теперь высаживать и забирать пассажиров общественный транспорт будет около дома №49 на улице улице Право-Булачная

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В Казани решили перенести остановку общественного транспорта "Комбинат "Здоровье", которая расположена на улице Право-Булачная. Теперь высаживать и забирать пассажиров автобусы и троллейбусы будут около дома №49, в направлении улицы Астрономическая.

- Изменения коснутся троллейбуса №2 и автобуса №29, - сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Изменения введены для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на время строительства Многофункционального центра.

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