В Татарстане Исполком Нурлатского района возглавил Линар Маняпов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-12T09:53:09+03:00

Местные депутаты рассматривали на этот пост две кандидатуры

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На очередной сессии Совета Нурлатского района решался вопрос о назначении нового главы местного Исполкома.

Районным депутатам было предложено две кандидатуры на этот пост - Линар Маняпов и Рузиль Гилязов.

В итоге районные народные избранники проголосовали за Линара Маняпова. С чем его и поздравил глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин

Также на заседании депутатов ознакомили и с другими кадровыми изменениями. Так, на должность замруководителя Исполкома по соцвопросам назначена Эльмира Шагаева, ранее руководившая аппаратом Совета района.

Исполняющим обязанности замруководителя Исполкома Нурлатского района по инфраструктурному развитию стал Рустем Габдрахманов, а исполнять обязанности управляющего делами будет Салават Усманов, начальник общего отдела, обязанности начальника управления образования, молодежи и спорта временно возложены на Чечек Газизову.