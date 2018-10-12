В Татарстане Исполком Нурлатского района возглавил Линар Маняпов
На очередной сессии Совета Нурлатского района решался вопрос о назначении нового главы местного Исполкома.
Районным депутатам было предложено две кандидатуры на этот пост - Линар Маняпов и Рузиль Гилязов.
В итоге районные народные избранники проголосовали за Линара Маняпова. С чем его и поздравил глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин
Также на заседании депутатов ознакомили и с другими кадровыми изменениями. Так, на должность замруководителя Исполкома по соцвопросам назначена Эльмира Шагаева, ранее руководившая аппаратом Совета района.
Исполняющим обязанности замруководителя Исполкома Нурлатского района по инфраструктурному развитию стал Рустем Габдрахманов, а исполнять обязанности управляющего делами будет Салават Усманов, начальник общего отдела, обязанности начальника управления образования, молодежи и спорта временно возложены на Чечек Газизову.
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