Гол Потапова принес "Ак Барсу" победу над "Спартаком"

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-12T09:14:08+03:00

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Минувшим вечером в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ казанский "Ак Барс" на своем льду принимал столичный "Спартак". В последнее время матчи между этими командами проходят в упорной борьбе. В прошлом сезоне "Спартак" так и вовсе выиграл в Казани.

На сей же раз "барсы" смогли взять реванш. В целом игра проходила с преимуществом казанских хоккеистов. В первом тайме отличиться не удалось. Зато уже в дебюте второго игрового отрезка Алексей Потапов открыл счет в матче. Так уж вышло, что эта шайба так и оказалась единственной. 1:0 - победа "Ак Барса".

– Игра была неплохая, обе команды хорошо двигались, создавали момент. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, конечно, одной шайбы мало, но не получается пока забить. Будем делать акцент на этом и поправлять свою работу в этом плане, - прокомментировал итог матча наставник "барсов" Зинэтула Билялетдинов.

Благодаря этой победе казанцы набрали 24 очка и поднялись на третье место в восточной конференции.