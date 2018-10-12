2018-10-12T09:11:18+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП с микроавтобусом и самосвалом погибли 11 человек: возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый

Стали известны новые подробности жуткой аварии на трассе М-7
Олег ЛУГОВОЙ
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Главным подозреваемым стал водитель самосвала.Главным подозреваемым стал водитель самосвала.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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МВД Чувашии приводит уточненные данные по количеству жертв ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе М-7 «Москва-Уфа» в Ленинском районе республики.

Так, в результате жуткой аварии погибли 11 человек, ранено 8, в том числе оба водителя, одному пассажиру была оказана разовая медпомощь. По факту данного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В рамках расследования был задержан 58-летний водитель грузовика.

Напомним, 11 октября около 19.10, по предварительным данным, между Лапсарами и Карачурами около местной АЗС самосвал, ехавший со стороны Москвы в направлении Казани, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом, который вез пассажиров из Канаша в Москву. В момент ДТП, в салоне последнего находился 21 пассажир. Все они мужчины. Они ехали на заработки в столицу.

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