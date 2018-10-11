В Марий Эл росгвардейцы предотвратили убийство женщины

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-11T19:54:00+03:00

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Полицию в свою квартиру на улице Мира в поселке Морки вызывала испуганная женщина. Она собщила, что ее бывший сожитель пришел к ней с угрозами и ножом. Ранее между ними были отношения, но она прервала их из-за сложного и агрессивного характера мужчины.

Незванный гость угрожал женщине ножом, но когда на улице послышались сирены спецавтомобилей, сбежал.

По полученным от женщины приметам росгвардейцы - старший сержант Александр Ясмурзин и прапорщик Владислав Игнатьев, задержали подозреваемого неподалеку, в руках у него был тот самый нож.

- В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленником оказался 29-летний житель Моркинского района, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл. - Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Орудие преступления изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

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