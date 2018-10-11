В Минтруда Татарстана готовятся к этапу открытого голосования в рамках пилотного проекта

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-11T18:28:55+03:00

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Входе заседания Общественного совета в Минтруда Татарстана обсудили реализацию пилотного проекта по публичному формированию целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением.

В ходе первого этапа министерством был осуществлен сбор предложений от экспертов, профессионалов отрасли, по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на ближайшее время.

- Задача проекта – максимально решить те проблемы и вопросы, которые определяет экспертное сообщество и общественность, – обратился к присутствующим председатель Общественного совета Борис Захаров.

По результатам заседания были внесены последние изменения в перечень предложений, которые будут вынесены на открытое онлайн-голосование. Выразить свою позицию по тем или иным пунктам перечня сможет каждый татарстанец.