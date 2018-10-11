2018-10-11T18:32:46+03:00
Общество

В Казани вкладчики «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» снова выйдут на митинг

На людях, потерявших многомиллионные вклады, пытаются нажиться мошенники
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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13 октября в 11:00 в парке Петрова пройдет очередной митинг. Вкладчики рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» соберутся у входа в парк Петрова, чтобы напомнить о своей проблеме. Второй год подряд после закрытия банков тысячи людей не могут вернуть свои деньги. Согласованный митинг должны посетить около 500 человек.

По словам вкладчиков, в Казани появились мошенники, которые хотят на них наживаться.

– Мошенники звонят с номера мобильного телефона и под предлогом, что хотят выплатить всю сумму задолженности узнают номер карты, куда, якобы, переведут деньги, - рассказал «КП-Казань» один из вкалдчиков «Татфондбанка». - Опасность заключается в списании денег с той карты, на которую обещают перевести задолженность.

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