В Казани приятели устроили застолье прямо возле кассы супермаркета
Продавцы супермаркета на улице Аметьевской в столице Татарстана не поверили своим глазам, когда двое мужчин, купив спиртное, не отходя от кассы, устроили застолье.
Приятели не обращали внимание на возмущенных посетителей и сотрудников торговой точки, пьянствовали и закусывали, да еще и нападали на окружающих.
Приехавшим сотрудникам ЧОП "Система безопасности "Дельта" удалось задержать обоих злоумышленников. Один из них попытался сбежать, но выпитое спиртное его подвело - пробежав пару шагов, он буквально свалился в руки преследующего его охранника, который был вынужден был применить баллончик с газом.
Нарушители были переданы, приехавшим полицейским, сообщили в охранном предприятии.
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