В Казани приятели устроили застолье прямо возле кассы супермаркета

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-11T19:25:16+03:00

После того, как приехавшие охранники использовала баллончик с газом, один из злоумышленников во время бегства свалился им прямо в руки. Фото: скриншот с видео

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Продавцы супермаркета на улице Аметьевской в столице Татарстана не поверили своим глазам, когда двое мужчин, купив спиртное, не отходя от кассы, устроили застолье.

Приятели не обращали внимание на возмущенных посетителей и сотрудников торговой точки, пьянствовали и закусывали, да еще и нападали на окружающих.

Приехавшим сотрудникам ЧОП "Система безопасности "Дельта" удалось задержать обоих злоумышленников. Один из них попытался сбежать, но выпитое спиртное его подвело - пробежав пару шагов, он буквально свалился в руки преследующего его охранника, который был вынужден был применить баллончик с газом.

Нарушители были переданы, приехавшим полицейским, сообщили в охранном предприятии.

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