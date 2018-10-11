В Казани появятся «Музейные сады»

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-11T19:33:19+03:00

Там будут представлены лекарственные виды растений

Изменить размер текста: A A

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана запускает акцию «Музейные сады». В рамках проекта во внутренних двориках и примузейных территориях начнут создавать уникальные сады с полезными и лекарственными растениями.

Первой акцией, проведенной в рамках проекта, станет закладка «Аптекарского сада» на месте усадебного сада семьи Булыгиных. 13 октября в 10.00 там высадят лекарственные и декоративные растения, среди которых каштан, жасмин, иранская сирень, душица и перечная мята.

Сады будут создавать под руководством ландшафтных дизайнеров и учащихся гимназии города.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».