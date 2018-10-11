В Набережных Челнах обиженный вор-неудачник пригрозил сжечь магазин

СЕГОДНЯ 20:43 2018-10-11T20:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Продавцы одного из супермаркетов на улице Автозаводской в Набережных Челнах в среду, 10 октября, пытались задержать мужчину, который выносил дорогой коньяк. Злоумышленник так яростно отбивался, что на помощь женщинам-продавцам поспешили покупатели.

Прибывшая группа быстрого реагирования задержала нарушителя, на которого пришлось надеть наручники - тот полез в драку и с ними. Пока ждали полицейских, задержанный угрожал расправой и сожжением магазина. В ходе разговора с нарушителем так же выяснилось, что это уже его не первая кража в данном магазине.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые забрали нарушителя в отделение, сообщили в пресс-службе ЧОП "Системы безопасности "Дельта".

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».