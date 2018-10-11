СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-11T21:00:15+03:00

Они были украдены с фасадов домов в Советском и Вахитовском районах города [видео]

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С августа по октябрь этого года с фасадов жилых домов в Советском и Вахитовском районах Казани начали пропадать камеры наружного видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска столицы Татарстана в итоге вышли на след троих подозреваемых. В том числе, в этом помогли и записи с других камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/672938" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали серийных похитителей камер видеонаблюдения.МВД по РТ

По предварительным данным, на счету горожан в возрасте 28, 30 и 38 лет 11 эпизодов преступной деятельности.

- На допросе подозреваемые сознались в содеянном. Кроме этого, полицейские установили их причастность к еще нескольким хищениям. Часть украденного ими была обнаружена и изъята в ходе обыска по месту проживания фигурантов уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», - сообщают в УМВД Казани.

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