В Казани задержали серийных похитителей камер видеонаблюдения
С августа по октябрь этого года с фасадов жилых домов в Советском и Вахитовском районах Казани начали пропадать камеры наружного видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска столицы Татарстана в итоге вышли на след троих подозреваемых. В том числе, в этом помогли и записи с других камер видеонаблюдения.
В Казани задержали серийных похитителей камер видеонаблюдения.МВД по РТ
По предварительным данным, на счету горожан в возрасте 28, 30 и 38 лет 11 эпизодов преступной деятельности.
- На допросе подозреваемые сознались в содеянном. Кроме этого, полицейские установили их причастность к еще нескольким хищениям. Часть украденного ими была обнаружена и изъята в ходе обыска по месту проживания фигурантов уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», - сообщают в УМВД Казани.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».