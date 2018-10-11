В Татарстане хотели углубить дно, а в итоге загрязнили реку

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-11T19:18:29+03:00

Компания, которая проводила работы, выплатит штраф в 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Жители Альметьевска забили тревогу, когда вода в реке Степной Зай помутнела и поменяла свой привычный цвет. Проведя анализ воды, инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выяснили, что в ней превышена концентрация взвешенных веществ.

Причиной подобного изменения явилось нарушение правил водопользования, допущенное при проведении дноуглубительных работ. Компании, которая проводила эти работы, уже выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».