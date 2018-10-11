В Татарстане хотели углубить дно, а в итоге загрязнили реку
Компания, которая проводила работы, выплатит штраф в 30 тысяч рублей
Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана
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Жители Альметьевска забили тревогу, когда вода в реке Степной Зай помутнела и поменяла свой привычный цвет. Проведя анализ воды, инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выяснили, что в ней превышена концентрация взвешенных веществ.
Причиной подобного изменения явилось нарушение правил водопользования, допущенное при проведении дноуглубительных работ. Компании, которая проводила эти работы, уже выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
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