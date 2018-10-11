2018-10-11T16:36:36+03:00
Происшествия

В Татарстане безработного, который изрезал и надругался над сторожем детсада, приговорен к 16 годам колонии

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина попытался сжечь свою жертву вместе с дошкольным учреждением
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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31-летнего безработного татарстанца признали виновным в разбое, секс-насилии и покушении на убийство.

7 мая этого года в Альметьевске мужчина, разбив окно, залез в один из детсадов. Там в столовой он взял два больших ножа и изрезал ими 59-летнюю женщину-сторожа. После этого осужденный надругался над своей жертвой и кинул ее на матрас, который поджег. Также он отобрал у нее сотовый телефон за 2 тысячи рублей.

Кроме того, мужчина начал вытаскивать из шкафов детскую одежду, с помощью которой пытался поджечь мебель, полы и двери дошкольного учреждения. Когда сработала пожарная сигнализация злоумышленник сбежал. Женщине-сторожу удалось выжить.

- Мужчина свою вину признал лишь частично. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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