2018-10-11T16:52:25+03:00
Общество

Путин назвал опыт Татарстана в строительстве и использовании спортивных арен одним из лучших в стране

Также Президент России отметил Алтай и Бурятию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства спорта ТатарстанаФото: пресс-служба министерства спорта Татарстана
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Президент России Владимир Путин отметил Татарстан в числе регионов, где создана эффективная схема строительства и использования спортивных объектов. Об этом он заявил на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

О Татарстане речь зашла, когда Владимир Путин отметил, что в регионах страны необходимо качественнее использовать потенциал государственно-частного партнерства как при возведении спортивных объектов, так и во время их дальнейшей эксплуатации. В пример он привел Татарстан, Алтай и Бурятию.

Известно, что за последние пять лет в республике появилась 791 спортивная площадка, 11 лыжных баз. Помимо этого, в 2018 году было построено 96 универсальных площадок.

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