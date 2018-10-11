Путин назвал опыт Татарстана в строительстве и использовании спортивных арен одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-11T16:52:25+03:00

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Президент России Владимир Путин отметил Татарстан в числе регионов, где создана эффективная схема строительства и использования спортивных объектов. Об этом он заявил на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

О Татарстане речь зашла, когда Владимир Путин отметил, что в регионах страны необходимо качественнее использовать потенциал государственно-частного партнерства как при возведении спортивных объектов, так и во время их дальнейшей эксплуатации. В пример он привел Татарстан, Алтай и Бурятию.

Известно, что за последние пять лет в республике появилась 791 спортивная площадка, 11 лыжных баз. Помимо этого, в 2018 году было построено 96 универсальных площадок.

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