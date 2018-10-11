В Нижнекамске две девушки бросили свою подругу в магазине, и та застряла в дверях

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-11T19:44:24+03:00

Увидев охранников, они сбежали, а их приятельница в одиночку не смогла отжать дверь и выбраться наружу

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Сигнал о сработке охранной сигнализации в супермаркете на Школьном бульваре в Нижнекамске поступил 10 октября в 4.32. Когда автомобиль с сотрудниками ЧОП прибыл на место, то от супермаркета в разные стороны разбежались две девушки. Сразу догнать их не удалось, но спустя некоторое время дежурный экипаж полиции по приметам задержал одну из беглянок.

Вернувшисб обратно к магазину охранники обнаружили третью соучастницу - девушка оказалась в мышеловке. У нее не хватило сил открыть створки и она застряла в дверях.

Оказалось, что три приятельницы решили проникнуть в супермаркет, но сумели лишь все вместе отжать дверь. Когда же две из них сбежали, залезшая внутрь сама выбраться наружу уже не могла.

При просмотре видео с камер подтвердилась информация, что вторая задержанная также предпринимала попытку проникнуть в здание супермаркета, сообщили в ЧОП "Системы безопасности Дельта".

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