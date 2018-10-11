В Нижнекамске две девушки бросили свою подругу в магазине, и та застряла в дверях
Сигнал о сработке охранной сигнализации в супермаркете на Школьном бульваре в Нижнекамске поступил 10 октября в 4.32. Когда автомобиль с сотрудниками ЧОП прибыл на место, то от супермаркета в разные стороны разбежались две девушки. Сразу догнать их не удалось, но спустя некоторое время дежурный экипаж полиции по приметам задержал одну из беглянок.
Вернувшисб обратно к магазину охранники обнаружили третью соучастницу - девушка оказалась в мышеловке. У нее не хватило сил открыть створки и она застряла в дверях.
Оказалось, что три приятельницы решили проникнуть в супермаркет, но сумели лишь все вместе отжать дверь. Когда же две из них сбежали, залезшая внутрь сама выбраться наружу уже не могла.
При просмотре видео с камер подтвердилась информация, что вторая задержанная также предпринимала попытку проникнуть в здание супермаркета, сообщили в ЧОП "Системы безопасности Дельта".
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