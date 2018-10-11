2018-10-11T18:40:03+03:00
Происшествия

В Чебоксарах у Медколледжа легковушка сбила двух девушек на "зебре"

По словам водителя, разглядеть пешеходов ему помешали припаркованные вдоль дороги автомобили
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/gibdd121Фото: instagram.com/gibdd121
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Утром 11 октября на улице Пирогова рядом с медицинским колледжем автомобиль "Рено Логан" наехал на двух девушек 18 и 19 лет. Пострадавшие переходили дорогу в сторону общежития по "зебре".

- В результате наезда девушки получили травмы, - сообщает ГИБДД Чувашии.

По словам водителя легковушки, он пешеходов попросту не заметил из-за припаркованных вдоль дороги машин.

Под постом, который появился на официальной странице ресупбликанской Госавтоинспекции в Инстаграме, появились комментарии в поддержку мужчины, находившегося за рулем "Рено Логан".

- Уберите сначала машины от пешеходных переходов, за ними ничего не видно! Я на этом участке крадусь всегда, и то бывает резко тормозить приходится, - пишет интернет-пользователь komandor_cheboksary

- Уважаемые ГИБДД Чувашии, вы прекрасно видите суть проблемы! Эти стоящие по бокам авто, за которыми черт ногу сломит, - высказывается and1_ea.

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