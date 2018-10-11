В Чебоксарах у Медколледжа легковушка сбила двух девушек на "зебре"
Утром 11 октября на улице Пирогова рядом с медицинским колледжем автомобиль "Рено Логан" наехал на двух девушек 18 и 19 лет. Пострадавшие переходили дорогу в сторону общежития по "зебре".
- В результате наезда девушки получили травмы, - сообщает ГИБДД Чувашии.
По словам водителя легковушки, он пешеходов попросту не заметил из-за припаркованных вдоль дороги машин.
Под постом, который появился на официальной странице ресупбликанской Госавтоинспекции в Инстаграме, появились комментарии в поддержку мужчины, находившегося за рулем "Рено Логан".
- Уберите сначала машины от пешеходных переходов, за ними ничего не видно! Я на этом участке крадусь всегда, и то бывает резко тормозить приходится, - пишет интернет-пользователь komandor_cheboksary
- Уважаемые ГИБДД Чувашии, вы прекрасно видите суть проблемы! Эти стоящие по бокам авто, за которыми черт ногу сломит, - высказывается and1_ea.
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