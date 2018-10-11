В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над 11-летним ребенком

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-11T17:34:40+03:00

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68-летнего мужчину из Звениговскго района обвиняют в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в 2017 году пенсионер дважды воспользовался отсутствием взрослых и удовлетворил свои секс-потребности при помощи 11-летней внучки своей сожительницы.

- Свою вину мужчина в полном объеме признал. В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу допрошено 40 свидетелей, а также проведено 20 судебных экспертиз, в том числе компьютерно-технические и химические, - сообщают в следственном комитете Марий Эл. – расследование уголовного дела завершено, и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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