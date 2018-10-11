В Набережных Челнах дебошир в ночном клубе объявил себя полицейским и был задержан
Когда поздно вечером 10 октября сотрудники охраны ночного клуба на проспекте Мира в Набережных Челнах попытались урезонить одного из посетителей, то тот представился сотрудником полиции и устроил потасовку. Дебошир много выпил, и вел себя неадекватно.
Приехавший экипаж ЧОП "Дельта" дебошира задержал, несмотря на его протесты и попытку устроить драку, и вызвал полицию.
На место приехали сотрудники роты оперативного реагирования. Во время конфликта задержанный мужчина грозил расправой охраннику и персоналу заведения.
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