В Набережных Челнах дебошир в ночном клубе объявил себя полицейским и был задержан

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-11T21:14:07+03:00

Во время конфликта задержанный мужчина грозил расправой охраннику и персоналу заведения. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Когда поздно вечером 10 октября сотрудники охраны ночного клуба на проспекте Мира в Набережных Челнах попытались урезонить одного из посетителей, то тот представился сотрудником полиции и устроил потасовку. Дебошир много выпил, и вел себя неадекватно.

Приехавший экипаж ЧОП "Дельта" дебошира задержал, несмотря на его протесты и попытку устроить драку, и вызвал полицию.

На место приехали сотрудники роты оперативного реагирования. Во время конфликта задержанный мужчина грозил расправой охраннику и персоналу заведения.

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