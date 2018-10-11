В Национальной библиотеке Татарстана появится литературное кафе и коворкинг

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-11T15:03:03+03:00

Известно, что объем библиотеки на данный момент составляет 3,3 миллиона книг.

Само хранилище книг разместиться в отреставрированном концертном центре "Казань"

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Стало известно, что появится в Национальной библиотеке Татарстана после ее переезда в НКЦ "Казань". Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Так, в Национальной библиотеке появятся литературное кафе и коворкинг. Территорию национального культурного центра разделят в зависимости от целей посетителей.

Известно, что объем библиотеки на данный момент составляет 3,3 миллиона книг.

Обновленный склон и сквер у НКЦ "Казань" показали главе республики Рустаму Минниханову накануне, 10 октября.

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