В Национальной библиотеке Татарстана появится литературное кафе и коворкинг
Само хранилище книг разместиться в отреставрированном концертном центре "Казань"
Известно, что объем библиотеки на данный момент составляет 3,3 миллиона книг.
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Стало известно, что появится в Национальной библиотеке Татарстана после ее переезда в НКЦ "Казань". Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Так, в Национальной библиотеке появятся литературное кафе и коворкинг. Территорию национального культурного центра разделят в зависимости от целей посетителей.
Известно, что объем библиотеки на данный момент составляет 3,3 миллиона книг.
Обновленный склон и сквер у НКЦ "Казань" показали главе республики Рустаму Минниханову накануне, 10 октября.
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