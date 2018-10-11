В Чебоксарах предпринимателя будут судить за продажу нелегальной «виагры»

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-11T19:08:36+03:00

Утверждается, что мужчина предлагал купить препараты для потенции через Интернет

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Сбыт и покушение на сбыт незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере – в этом обвиняют предпринимателя из Чебоксар.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2016 года мужчина на интернет-сайте и двух социальных страницах разместил объявления о продаже незарегистрированных в России препаратов для потенции.

Их реализацией на территории Чебоксар и Чувашии мужчина занимался вплоть до марта 2018 года. За это время удалось продать нелегальной «виагры» на сумму более 100 тысяч рублей.

В ходе обыска в квартире предпринимателя была изъята крупная партия указанных препаратов - более 850 таблеток. Эта партия, приготовленная к продаже, потянула на 130 тысяч рублей.

- Мужчина знал свою вину полностью признал, - сообщают в следственном комитете Чувашии. - Расследование завершено и материалы переданы в суд.

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