Гарипов выйдет в основном составе "Ак Барса" на матч со "Спартаком"
Уже в этот четверг казанский "Ак Барс" проведет очередной поединок в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В гости к подопечным Зинэтулы Билялетдинова пожалует столичный "Спартак".
Московский клуб в этом сезоне - довольно крепкий коллектив. "Красно-белые" стабильно входят в зону плей-офф на Западе. Хотя в последнем матче спартаковцы проиграли в Нижнекамске "Нефтехимику" - 1:4.
Казанцы подходят к матчу в хорошем расположении духа. После гостевого матча с "Северсталью" у команды было время отдохнуть. Кроме того, вернулся в строй голкипер Эмиль Гарипов, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Именно он займет пост №1 в игре со "Спартаком".
Матч между "Ак Барсом" и "Спартаком" начнется в 19:00.
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