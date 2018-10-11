На организацию и проведение "Школьного экопатруля-2018" выделят 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-11T18:53:44+03:00

Мероприятие должно пройти в ноябре или начале декабря текущего года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из этой суммы почти 2 миллиона будет потрачены на подарки победителям

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Республиканский конкурс "Школьный экопатруль-2018" обойдется Татарстану в 5 миллионов рублей. Мероприятие должно пройти в ноябре или начале декабря текущего года. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, из полученных средств 1,9 миллиона будут потрачены на приобретение 48 призов для победителей конкурса. Оставшиеся деньги пойдут на аренду концертного зала вместимостью не менее 205 человек, нежилого помещения в радиусе не более 1 километра от здания Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, а также необходимой техники. Помимо этого участникам мероприятия будет предоставлен трансфер, питание и проживание.

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