В казанском лесопарке «Лебяжье» появится свое пожарное депо

СЕГОДНЯ 20:23 2018-10-11T20:23:57+03:00

Она также будет обслуживать поселок Залесный

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Пожарное депо на четыре машины планируют построить в поселке Залесный Кировского района Казани. Оно появится по адресу Лесопарковый переулок, 19. Основной задачей депо станет обслуживание территории лесопарка «Лебяжье».

Сейчас проект разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект». Площадь участка под депо превысит 1 гектар. Ближайшая жилая застройка находится в 50 метах. Также предполагается строительство здания склада огнетушащих средств, учебной пожарной башни с двумя беговыми полосами, универсальной спортплощадки, парковки на 38 машиномест и подземного пожарного резервуара.

Казанцы могут принять участие в общественном обсуждении по материалам оценки воздействия пожарного депо на окружающую среду. Оно пройдет 29 октября в 17:00 по адресу улица Груздева, 5.