В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов за 10 миллионов рублей
В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов на общую сумму 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер имеется на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, из-за ущерба, который был нанесен рыбным ресурсам в результате устройства водных подходов к причалу острова, в залив выпустят 419,9 тысяч особей стерляди и 48,6 тысяч сазанов.
Зарыбление водоема должно произойти не позднее 10 декабря текущего года. Исполнитель заявки будет определен посредством аукциона 29 октября.
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