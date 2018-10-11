2018-10-11T18:03:57+03:00
Экономика

В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов за 10 миллионов рублей

Это стало необходимо из-за ущерба, нанесенного рыбным ресурсам в результате устройства водных подходов к причалу острова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги были выделены из бюджета ТатарстанаДеньги были выделены из бюджета ТатарстанаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов на общую сумму 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер имеется на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, из-за ущерба, который был нанесен рыбным ресурсам в результате устройства водных подходов к причалу острова, в залив выпустят 419,9 тысяч особей стерляди и 48,6 тысяч сазанов.

Зарыбление водоема должно произойти не позднее 10 декабря текущего года. Исполнитель заявки будет определен посредством аукциона 29 октября.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24