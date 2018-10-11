В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов за 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-11T18:03:57+03:00

Деньги были выделены из бюджета Татарстана Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это стало необходимо из-за ущерба, нанесенного рыбным ресурсам в результате устройства водных подходов к причалу острова

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В Свияжский залив выпустят стерлядь и сазанов на общую сумму 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер имеется на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, из-за ущерба, который был нанесен рыбным ресурсам в результате устройства водных подходов к причалу острова, в залив выпустят 419,9 тысяч особей стерляди и 48,6 тысяч сазанов.

Зарыбление водоема должно произойти не позднее 10 декабря текущего года. Исполнитель заявки будет определен посредством аукциона 29 октября.

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