В Чебоксарах экс-техник, из-за которого аттракцион обрушился на ребенка, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-11T13:32:25+03:00

Конструкция упала на 9-летнего мальчика. Он получил кровоподтеки и ссадины

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Бывшего техника признали виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 июня этого года в одном из торговых центров Чебоксар мужчина при осмотре детского аттракциона «Пальма» не выявил и не устранил недопустимое крепление, которое не обеспечивало безопасность во время эксплуатации оборудования.

Как итог, крепление разрушилось и верхняя часть аттракциона упала на катавшегося на нем 9-летнего мальчика. У ребенка были зафиксированы кровоподтеки головы, правого плеча и ссадины в области уха.

- Поскольку мужчина не судим, ему было инкриминировано преступление небольшой тяжести. Вред, причиненный потерпевшему, заглажен в полном объеме. Так что, уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено с назначением ему судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Данное постановление еще не вступило в законную силу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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