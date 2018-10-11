2018-10-11T16:48:33+03:00
Спорт

На «Казань-Арене» хоккейный матч под открытым небом может пройти в сезоне 2019-2020

Это будет встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kazanarena.comФото: kazanarena.com
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Если до этого сообщалось, что главный стадион столицы Татарстана «Казань-Арена» станет площадкой для проведения хоккейного матча под открытым небом этой зимой, то сейчас стала появляться информация о более поздних сроках.

Так, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Казань-Арене» может пройти только в следующем сезоне 2019-2020.

- В этом сезоне у нас Матч звезд, слишком много всего будет, в феврале уже «Рубин» начнет играть. Планируем провести такую игру в следующем сезоне, - сообщил ТАСС генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Рафик Якубов.

Напомним, первая хоккейная встреча КХЛ на открытом воздухе прошла 2 декабря 2017 года –«Йокерит» и СКА сыграли в Хельсинки, второй подобный матч состоялся в Риге между местным и минским «Динамо».

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