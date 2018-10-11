В Набережных Челнах на пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-11T15:48:26+03:00

Родственников в момент трагедии дома не было

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Этой ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение о задымлении в квартире многоэтажного дома №48/13 в Набережных Челнах.

По вызову выехали сотрудники ПСЧ №54. Подъезд дома был сильно задымлен, дверь двухкомнатной квартиры, где происходило горение, никто не открывал. Пришлось вскрывать ее специнструментами.

Оказалось, внутри горел диван. Пожарные потушили его и обнаружили обгорелые фрагменты тела мужчины. Они принадлежали 79-летнему хозяину квартиры.

Погибший после нескольких перенесенных инсультов был парализован. Проживал один. Со слов его дочери, он часто курил в постели.

- По предварительной версии пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.

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