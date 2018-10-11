2018-10-11T16:06:33+03:00
Общество

В Татарстан поступило еще 337,8 тысяч вакцин для детей против гриппа

Это уже вторая партия препарата
Алина ГАБДУЛИНА
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Известно, что это вакцины нового поколения, которые сочетают в себе высокую эффективность и безопасностьИзвестно, что это вакцины нового поколения, которые сочетают в себе высокую эффективность и безопасностьФото: Олег УКЛАДОВ
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Татарстан продолжает прививочную кампанию против гриппа. Накануне в республику прибыла вторая партия вакцин для детей против болезни в количестве 337,8 тысяч штук.

Известно, что это вакцины нового поколения, которые, по утверждениям специалистов, сочетают в себе высокую эффективность и безопасность. Препарат не содержит консервантов.

- В настоящее время уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане ниже эпидемического порога и именно сейчас благоприятное время для прохождения вакцинации, - сообщает Роспотребнадзор республики.

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