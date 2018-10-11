В Татарстане благодаря главе ГИБДД республики у детского сада появилось 10 беговелов
Начальник управления ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов в сентябре посетил несколько образовательных учреждений Альметьевска. Заведующей детским садом №46 он вручил сертификат на покупку новых беговелов, включая зимнюю экипировку, чтобы использовать их можно было круглый год.
На тот момент в детском саде «Золушка» уже было несколько беговелов. Но с этой недели их стало 17. Теперь учиться осваивать новый транспорт приходят дети из ближайших учебных заведений Альметьевска.
Несколько раз в неделю под наблюдением преподавателя дети изучают трюки и готовят выступления. У них уже есть дипломы и награды за участие в конкурсах. На беговелах здесь учат кататься малышей с 1 года до 6 лет.
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