В казанском ЖК «Салават купере» появится первая детская поликлиника
Первая детская поликлиника появится жилом комплексе Кировского района Казани «Салават купере» в ближайшие несколько лет. Сейчас проходит утверждение проекта и подготовка к началу реализации проекта.
- Детская поликлиника в «Салават купере» станет филиалом Детской городской поликлиники №4 Кировского района, - сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.
А пока жители комплекса вынуждены преодолевать расстояния, чтобы добраться к врачу с детьми до поликлиники по месту прописки, в поселке Юдино.
Напомним, по плану застройки «Салават купере» представляет собой микрорайон из 93 жилых домов высотой в 19 этажей в северной части населенного пункта Залесный. К окончанию строительства здесь будут расположены детские сады-ясли, общеобразовательные школы, станция скорой медицинской помощи, пожарная спасательная часть, отделения связи, пункты охраны правопорядка.
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