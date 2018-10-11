2018-10-11T12:17:36+03:00
Общество

Главой администрации Советского района Казани стал Роман Фатхутдинов

Его предшественник Рустем Гафаров был назначен на должность замруководителя Исполкома столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Уже экс-глава Советского района Казани Рустем Гафаров получил назначение на пост замруководителя Исполкома столицы Татарстана. Он будет заниматься вопросами социальной сферы и гражданской защиты.

Его место в администрации занял Роман Фатхутдинов, который был до этого заместителя Гафарова.

- Надеюсь, мы продолжим преображать его, делать его ярче, комфортнее для жителей, - сказал новый глава Советского района Казани. Роман Фатхутдинов также поблагодарил Рустема Гафарова «за огромную школу, которую посчастливилось пройти под вашим руководством, за любовь, которую привили к Советскому району».

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