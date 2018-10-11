2018-10-11T13:00:00+03:00
Авто

В Чувашии долгожданный Цивильский мост откроют 15 октября

После реконструкции сооружение соответствует всем современным нормативам
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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По Цивильскому мосту уже в понедельник, 15 октября, смогут начать ездить автомобили. Его открытие запланировано на 11.00. В торжественном мероприятии примут участие глава Чувашии, министр транспорта республики, руководство Волго-Вятскуправтодора и заместитель руководителя Росавтодора.

Известно, что после реконструкции сооружение соответствует всем современным нормативам по габаритам и грузоподъемности, а также имеет освещение, отбойники и остановку. Помимо этого, на подходах к мосту уложили более долговечный асфальт.

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