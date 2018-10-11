2018-10-11T17:03:36+03:00
Происшествия

"Вдовец из Лондона" обманул жительницу Чувашии на 1,6 миллиона рублей

52-летняя женщина верила, что он собирается приехать к ней в Россию и открыть здесь частную медицинскую клинику
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Мужчина рассказал ей, что работает врачом и один воспитывает ребенкаМужчина рассказал ей, что работает врачом и один воспитывает ребенкаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Жительница города Алатырь стала жертвой брачного афериста. 52-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что ее обманом убедили перевести 1,6 миллиона рублей.

Известно, что весной текущего года в одной из социальных сетей пострадавшая познакомилась с "вдовцом из Лондона". Мужчина рассказал ей, что работает врачом и один воспитывает ребенка.

Через какое-то время после начала общения новый знакомый выразил желание переехать в Россию и открыть здесь частную медицинскую клинику. Потерпевшая по первой просьбе взяла кредит и перевела на различные счета иностранных банков порядка 1,6 миллиона рублей. После этого "влюбленный английский доктор" пропал.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщает МВД Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над 11-летним ребенком
В казанском ЖК «Салават купере» появится первая детская поликлиника
Путин назвал опыт Татарстана в строительстве и использовании спортивных арен одним из лучших в стране
В Татарстане безработного, который изрезал и надругался над сторожем детсада, приговорен к 16 годам колонии
В Татарстан поступило еще 337,8 тысяч вакцин для детей против гриппа
В Набережных Челнах на пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер
В Казани из-за столкновения автобуса с трамваем образовалась пробка
В Национальной библиотеке Татарстана появится литературное кафе и коворкинг
ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП
Гарипов выйдет в основном составе "Ак Барса" на матч со "Спартаком"
Президент Татарстана дал жесткое поручение руководителю Госжилфонда по поводу одностороннего расторжения договора соципотеки с многодетной матерью
В Чебоксарах экс-техник, из-за которого аттракцион обрушился на ребенка, отделался штрафом
На «Казань-Арене» хоккейный матч под открытым небом может пройти в сезоне 2019-2020