"Вдовец из Лондона" обманул жительницу Чувашии на 1,6 миллиона рублей
Жительница города Алатырь стала жертвой брачного афериста. 52-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что ее обманом убедили перевести 1,6 миллиона рублей.
Известно, что весной текущего года в одной из социальных сетей пострадавшая познакомилась с "вдовцом из Лондона". Мужчина рассказал ей, что работает врачом и один воспитывает ребенка.
Через какое-то время после начала общения новый знакомый выразил желание переехать в Россию и открыть здесь частную медицинскую клинику. Потерпевшая по первой просьбе взяла кредит и перевела на различные счета иностранных банков порядка 1,6 миллиона рублей. После этого "влюбленный английский доктор" пропал.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщает МВД Чувашии.
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