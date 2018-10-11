2018-10-11T11:54:51+03:00
Происшествия

В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей

По предварительным данным никто не пострадал [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
ДТП произошло на Кировской дамбе.ДТП произошло на Кировской дамбе.Фото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 11 октября, в столице Татарстана на Кировской дамбе водитель автоцистерны, по предварительным данным, не справился с управлением.

В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей..Лика ИСАЕВА

Как результат многотонная махина перевернулась прямо на дороге. При этом грузовик повредил шесть автомобилей, которые двигались в потоке.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Фото: Лика ИСАЕВА

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.Фото: Лика ИСАЕВА

Опять же, по предварительным данным, в этом дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: Лика ИСАЕВА

Обстоятельства аварии выясняются.Фото: Лика ИСАЕВА

На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства данной аварии выясняются.

На месте работают представители экстренных служб Фото: Лика ИСАЕВА

На месте работают представители экстренных службФото: Лика ИСАЕВА

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главой администрации Советского района Казани стал Роман Фатхутдинов
В Казани задержали гражданина Казахстана, который разбрасывал по улице наркотики
В 2019 году Казань рассчитывает получить на содержание парков и скверов 450 миллионов рублей
Движение по двум улицам Казани ограничат до 20 октября
В Нижнекамске наказали водителя автобуса, который закрыл дверь перед носом женщины с коляской
Одной из главных задач Минздрава Татарстана на 2019 год назвали снижение смертности
Движение по улице Техническая в Казани будет закрыто до 20 ноября
В Набережных Челнах появилась своя Федерация волейбола
В пожаре в Татарстане погибла 75-летняя женщина
Минниханов предложил вернуть памятник Орджоникидзе в казанский Соцгород
Первым заместителем главы исполкома Казани стал Рустем Гафаров
Трассу "Альметьевск-Лениногорск" в Татарстане перекрыли на три недели
Злоумышленника, набросившегося с лопатой на посетителя кафе в Татарстане, отправили на принудительное лечение
Два такси столкнулись в Новочебоксарске
В Татарстане могут начать производство автомобилей представительного класса
В 2019 году на здравоохранение в Чувашии выделят на полмиллиарда меньше, чем в 2018-м