В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей
В этот четверг, 11 октября, в столице Татарстана на Кировской дамбе водитель автоцистерны, по предварительным данным, не справился с управлением.
В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей..Лика ИСАЕВА
Как результат многотонная махина перевернулась прямо на дороге. При этом грузовик повредил шесть автомобилей, которые двигались в потоке.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.Фото: Лика ИСАЕВА
Опять же, по предварительным данным, в этом дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются.Фото: Лика ИСАЕВА
На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства данной аварии выясняются.
На месте работают представители экстренных службФото: Лика ИСАЕВА
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