СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-11T11:54:51+03:00

По предварительным данным никто не пострадал [фото, видео]

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В этот четверг, 11 октября, в столице Татарстана на Кировской дамбе водитель автоцистерны, по предварительным данным, не справился с управлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/672873" frameborder="0"></iframe> В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей..Лика ИСАЕВА

Как результат многотонная махина перевернулась прямо на дороге. При этом грузовик повредил шесть автомобилей, которые двигались в потоке.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.Фото: Лика ИСАЕВА

Опять же, по предварительным данным, в этом дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.Фото: Лика ИСАЕВА

На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства данной аварии выясняются.