2018-10-11T11:51:42+03:00
Происшествия

В Казани задержали гражданина Казахстана, который разбрасывал по улице наркотики

Всего было обнаружено 32 пакетика с запрещенным веществом
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства»Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Казани был задержан 28-летний гражданин Казахстана. У мужчины было обнаружено более 19 граммов марихуаны, 10 граммов гашиша и еще более 20 граммов мефедрона.

Гость из ближнего зарубежья был замечен сотрудниками Росгвардии в ходе патрулирования улицы Подлужная. Мужчина прогуливался с собакой, часто наклонялся и прятал что-то в опавшей листве. После того, как подозрительный гражданин заметил росгвардейцев, он бросился бежать и выбрасывать из карманов куртки их содержимое.

В итоге, мужчину задержали, проверили документы, а в ходе досмотра из карманов брюк изъяли два больших свертка с неизвестным порошком. Позже стало ясно - это наркотики.

Росгвардейцы проверили территорию и нашли еще 32 пакетика с запрещенным веществом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства», - сообщают в Росгвардии Татарстана.

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