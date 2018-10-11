В 2019 году Казань рассчитывает получить на содержание парков и скверов 450 миллионов рублей
Стало известно, сколько денег необходимо столице Татарстана, чтобы качественно содержать свои парки и скверы. Так, в 2019 году Казань планирует получить на уход за ними 450 миллионов рублей. Об это сообщает "Коммерcантъ" со ссылкой на интервью с председателем комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Казгордумы Булатом Кутдусовым.
Это сумма значительно отличается от той, что была выделена в 2018 году. По словам Кутдусова, сегодня средства позволяют лишь дважды в год косить газоны и дважды в месяц чистить дорожки.
Помимо этого, отсутствуют деньги на ремонт детского и спортивного оборудования, поэтому местные власти вынужденп демонтировать его, так как неисправное эксплуатировать запрещено.
На охрану парков и скверов в 2019 году хотят выделить от 80 до 100 миллионов рублей.
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