Движение по двум улицам Казани ограничат до 20 октября
Важная новость для казанских автомобилистов. В столице Татарстана продлили ограничение движения транспорта по улицам Адамюка и Малая Красная. Это связано с работами по реконструкции тепловода. Об этом сообщили в Исполкоме города.
Так, до 20 октября ограничено движение по улице Адамюка в районе пересечения с улицей Малая Красная. До этой же даты нельзя будет проехать по улице Малая Красная, на участке от улицы Адамюка до улицы Бассейная и в районе пересечения с улицей Бассейная; а также по улицы Малая Красная, на участке от улицы Бассейная до улицы Большая Красная.
Напомним также, что до 20 ноября продлено ограничение движения транспорта по улице Техничекская.