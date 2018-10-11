Движение по двум улицам Казани ограничат до 20 октября

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-11T10:31:26+03:00

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Важная новость для казанских автомобилистов. В столице Татарстана продлили ограничение движения транспорта по улицам Адамюка и Малая Красная. Это связано с работами по реконструкции тепловода. Об этом сообщили в Исполкоме города.

Так, до 20 октября ограничено движение по улице Адамюка в районе пересечения с улицей Малая Красная. До этой же даты нельзя будет проехать по улице Малая Красная, на участке от улицы Адамюка до улицы Бассейная и в районе пересечения с улицей Бассейная; а также по улицы Малая Красная, на участке от улицы Бассейная до улицы Большая Красная.

Напомним также, что до 20 ноября продлено ограничение движения транспорта по улице Техничекская.