В Нижнекамске наказали водителя автобуса, который закрыл дверь перед носом женщины с коляской

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-11T10:11:51+03:00

Всех водителей предупредили, чтобы подобная ситуация не повторялась. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жительница Нижнекамска во время прогулки с двумя детьми попала в неприятную ситуацию. По ее словам, она хотела сесть в автобус, но водитель закрыл дверь прям перед ее носом. Об этом женщина написала на сайт "народного контроля".

- 27 сентября, в 15.56 к остановке "улица Мурадьяна" подъехал автобус №56. Пропустив вперед пенсионеров, я даже не успела спустить коляску с ребенком с тротуара, как он передо мной захлопнул дверь и уехал! А я была с двумя детьми 1 и 5 лет! Нет слов! - сообщила женщина.

Поведение водителя безнаказанным не осталось. На том же портале появился ответ от исполкома города.

- По результатам проверки данного случая, водитель автобуса «Нефаз» привлечен к дисциплинарной ответственности,- сообщили в исполкоме города.

Кроме того, с водителями транспортного предприятия провели разъяснительную беседу, чтобы подобные ситуации не повторялись.