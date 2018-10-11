Движение по улице Техническая в Казани будет закрыто до 20 ноября

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-11T09:34:22+03:00

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Ремонт автомобильных дорог в Казани продолжается и идет полным ходом. Вот только не все работы удается выполнить в срок. В результате продлили закрытие участка проезжей части по улице Техническая. Это связано с ремонтом ливневой канализации в рамках реконструкции автомобильной дороги. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтные работы должны завершиться до 20 ноября. До этого времени движение транспорта будет ограничено по улице Техническая на участке от дома №9 до улицы Нижнекамская.