2018-10-11T09:49:56+03:00
Общество

Одной из главных задач Минздрава Татарстана на 2019 год назвали снижение смертности

Также важным моментом стало увеличение охвата населения диспансеризацией
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Помочь в определении главных целей смогут и жители республики.Помочь в определении главных целей смогут и жители республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Министерстве здравоохранения РТ прошло рабочее совещание, на котором обсудили приоритетные цели и задачи на 2019 год. По итогам встречи эксперты обозначили перечень задач, которые станут главными к реализации в предстоящем году.

- Среди важных направлений работы участники совещания выделили обеспечение охвата граждан диспансеризацией не менее 90% от числа лиц, подлежащих диспансеризации в 2019 году; снижение смертности от болезней системы кровообращения на 3 %; снижение уровени смертности от новообразований, в том числе от злокачественных заболеваний на 2,5%; обеспечение срока ожидания врача-специалиста при оказании плановой амбулаторной помощи – не более 14 календарных дней, - отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

На следующем этапе реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач органов власти жители республики определят наиболее важные цели при помощи голосования.

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