В Набережных Челнах появилась своя Федерация волейбола

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-11T09:16:44+03:00

Пока речи о создании профессиональной команды в городе, речи не идет. Однако в чемпионате Татарстана команды из татарстанского автограда должны стать постоянными участниками. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В городе намерены развивать все направления данного вида спорта

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В Набережных Челнах зарегистрировали городскую Федерацию волейбола. С подобной инициативой выступили представители волейбольной общественности, активисты и ветераны спорта. Их идею поддержали городские и республиканские структуры, которые помогли организовать общественную организацию "Федерация волейбола города Набережные Челны Республики Татарстан".

В структуре Общественного Совета – комитеты по детскому, мужскому, женскому, студенческому, пляжному, ветеранскому волейболу и судейский комитет. Поставлены задачи по развитию массового, любительского, профессионального направления, поддержка судейского и тренерского состава, информационная работа, в перспективе - создание универсально-зрелищного волейбольного центра. Председателем Федерации волейбола избрали Андрея Ляпунова.

Пока речи о создании профессиональной команды в городе, речи не идет. Однако в чемпионате Татарстана команды из татарстанского автограда должны стать постоянными участниками.