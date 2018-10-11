2018-10-11T09:06:35+03:00
Происшествия

В пожаре в Татарстане погибла 75-летняя женщина

Причиной возгорания стали нарушения при монтаже электрооборудования
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Площадь пожара составила 39 квадратных метров.Площадь пожара составила 39 квадратных метров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Татарстане произошел пожар. Тревожный звонок в службу спасения поступил из Верхнеуслонского района. По словам очевидцев, в селе Нижний Услон горел частный дом, расположенный на улице Степана Разина.

К моменту прибытия пожарных бревенчатый дачный дом горел вместе с пристроем. Общая площадь возгорания составили 39 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать пламя.

В ходе тушения огня спасатели обнаружили в доме женщину. Увы, но спасти 75-летнюю пенсионерку не удалось. Она умерла на месте происшествия.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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