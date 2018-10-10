2018-10-10T19:37:43+03:00
Общество

Первым заместителем главы исполкома Казани стал Рустем Гафаров

Ранее он возглавлял администрацию Советского района
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового первого заместителя руководителя исполкома города. Им стал Растем Гафаров. Ранее он возглавлял администрацию Советского района города. В новой должности ему предстоит курировать вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

На новом для себя посту Гафаров сменил Дамира Фаттахова. Он, напомним, был назначен министром по делам молодежи РТ.

- Мы долгое время думали о кандидатуре на это место. Социальный блок очень важный. Наш бюджет на 60% – это образование. А если взять культуру, спорт, молодежную политику – еще больше, Рустем Гильфанович начинал на молочном комбинате, в администрации прошел все стадии – заместителя начальника и начальника отдела ЖКХ, внешнего благоустройства и строительства, первого заместителя главы администрации Советского района, - отметил Ильсур Метшин..

Уже известно, что вакантную должность главы района займет Роман Фатхутдинов, который более года работал заместителем главы администрации Советского района.

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